Forte chuva causa transtornos em Caxias do Sul

A chuva intensa que caiu entre a noite de quarta e a madrugada desta quinta causou transtornos em diversos pontos de Caxias do Sul. Durante a chuvarada, os bombeiros receberam cerca de 30 chamados por alagamento e deslizamentos.

No Bairro Fátima, zona norte da cidade, uma família precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros nesta manhã. Uma laje despencou devido à forte chuva e impediu a saída dos moradores.

Já no bairro Marechal Floriano, ainda era madrugada desta quinta quando uma família foi acordada pela queda de um muro que caiu após o deslizamento de terra. Dois veículos foram danificados pelas pedras da estrutura. O entulho também atingiu uma casinha de cachorro, matando o animal. No bairro Planalto, uma idosa acamada precisou de ajuda para ser retirada de casa devido a um alagamento.

Conforme a Estação Climatológica do Ministério da Agricultura, instalada no Aeroporto de Hugo Cantergiani de Caxias do Sul, choveu 113 milímetros entre 23h e 8h.

Também houve estragos em prédios públicos. Servidores da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) trabalharam desde o início desta manhã no atendimento aos chamados de moradores e no monitoramento dos pontos que sofreram com represamentos de águas, responsáveis por alagamentos.

Um dos principais problemas ocorreu com o transbordamento do Arroio Tega, em alguns pontos da cidade, mas de forma mais crítica junto ao Complexo do Ginásio de Esportes Enxutão. O local ficará interditado, pelo menos, até a próxima semana. Em consequência do nível elevado da água, a quadra esportiva, as salas administrativas e o bar local, dentre outros espaços, sofreram danos.

A Unidade Básica de Saúde Centro, também precisou ser fechada. O espaço foi alagado e a eletricidade precisou ser desligada por precaução. Os pacientes foram direcionados à UBS São Vicente. Houve deslizamentos de terra e pedras na BR 470, em Bento Gonçalves e na ERS-122, em Caxias do Sul e Farroupilha. Todas as rodovias já estão liberadas.

A chuva não causou alagamentos na maioria da cidade de Porto Alegre. A Defesa Civil da capital afirma que não recebeu chamados relacionados ao temporal. Segundo a Sala de Situação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), a precipitação foi de cerca de 30 milímetros na cidade. Problemas, porém, foram registrados no bairro Petrópolis, onde, na rua Carazinho, o galho de uma nogueira caiu em cima da fiação de luz, bloqueando uma faixa da via e causando falta de energia elétrica.