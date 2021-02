Fronteira Oeste recebe nas próximas 36 horas mais 7.290 doses de vacina contra a Covid-19

publicidade

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde – sediada em Alegrete, NA Fronteira Oeste do RS – divulgou que nas próximas 36 horas seus 11 municípios integrantes receberão 7.290 novas doses da Coronavac. Serão destinadas 1.490 para Uruguaiana, 1.370 a Alegrete, 60 para Barra do Quaraí, 430 para Itaqui, 50 a Maçambará, 140 para Manoel Viana, 450 a Quaraí, 710 a Rosário do Sul, 50 a Santa Margarida do Sul. Além disso,1.520 ampolas vão para Santana do Livramento e outras 1.020 para São Gabriel.

Na soma das quatro remessas, a Fronteira Oeste vai estar recebendo 15.550 vacinas. Segundo a titular da pasta – Heili Temp, com o volume será possível atingir a imunização de 80% dos trabalhadores da área da saúde e 43% de cobertura dos idosos iniciando acima de 80 anos, inclusos entre a população alvo de vacinação nas primeiras etapas.

Uruguaiana somava até o domingo o recebimento de 2.177 doses das vacinas (Coronavac e Oxford/AstraZeneca), restando apenas 136 para as imunizações que terão sequência nesta segunda-feira. O município registrou o 101º óbito no final de semana e 5.855 casos confirmados da doença.



