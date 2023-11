Fronteiras do Pensamento debate cidades e transformações digitais em Porto Alegre

publicidade

A Capital recebeu, nesta terça-feira, dois conferencistas internacionais para debater aspectos urbanísticos das cidades, dentro do ciclo Fronteiras do Pensamento. O evento A Reinvenção das Cidades, realizado no Teatro Unisinos, bairro Boa Vista, teve como painelistas o professor emérito de Arquitetura da Informação no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich), Gerhard Schmitt, e da especialista em desenvolvimento urbano e transformação digital, a austríaca Sarah Habersack.

Na opinião do coordenador do evento, o jornalista Marcello Beltrand, a intenção desta edição foi promover um debate conectado com o planejamento urbano. “Precisamos pensar o futuro da cidade a partir de temas como tecnologia, ciência de dados, que estão se articulando com os desafios que o urbanismo apresenta hoje. No caso de Porto Alegre, há ainda um desafio duplo, por estar em uma reunião conurbada, com outros municípios no entorno”, afirmou ele.

Para Beltrand, é próxima a conexão entre os painéis, tanto na área de planejamento urbano, trazido pelo professor Schmitt, quanto pela incorporação tecnológica, abordada por Sarah. Já o diretor de Relações Institucionais do Fronteiras do Pensamento, Pedro Longhi, ressaltou que a plataforma é envolvida com o tema de cidades desde sua fundação. “No decorrer destes 17 anos, trouxemos diversos urbanistas, dentro da lógica de que no fundo, não existe cidade sem haver pensamento. E acredito que são estes profissionais que fazem as cidades respirarem”, disse ele. O prefeito Sebastião Melo, presente ao evento, afirmou que a cidade se reinventa “desde o dia em que nasce”.

“As pessoas se reinventam, e o mundo é reinventado em suas transformações. Esta discussão, em meio à atualização do Plano Diretor, é muito rica, no sentido da sustentabilidade, do trânsito, das mudanças climáticas, que é um grande desafio que temos hoje no mundo. E esta parceria com o Fronteiras traz a oportunidade de trazermos a Porto Alegre grandes palestrantes”, salientou ele. O evento teve o apoio da Prefeitura de Porto Alegre, Badesul, Unisinos, Instituto Responsive Cities, ABF Developments, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) e Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs).