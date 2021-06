Garibaldi oferece testagem para identificar circulação da Covid-19

publicidade

A partir desta segunda-feira (21), a Prefeitura de Garibaldi está oferecendo testes de antígeno gratuitos para a população do Município. O objetivo é detectar a circulação do vírus e prevenir o contágio.

As testagens, que costumam ser cobradas em farmácias, serão realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde no Boulevard. A ação acontece na segunda, terça e sexta-feira, das 9h às 15h. E na quarta e quinta-feira estará disponível nos Postos de Saúde do interior. O resultado sai em apenas 20 minutos. Para ter acesso, basta apresentar um documento de identificação com foto.

O investimento para a aquisição dos testes foi feito com recursos da prefeitura e também com auxílio do governo do Estado. "É mais uma alternativa que estamos oferecendo para a população. Além de trazer tranquilidade, nos auxilia para verificar a real circulação do vírus no Município. Dessa forma, seguiremos traçando todas as medidas necessárias para o enfrentamento da covid-19", destaca o prefeito Alex Carniel.

“A testagem é uma forma segura e eficiente de combater novos casos. Todas as pessoas, com ou sem sintomas, poderão ter acesso se assim desejarem”, completa a secretária de Saúde, Clarisse Lagunaz.