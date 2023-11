Garrafa pet gigante chama atenção no trecho 1 da Orla do Gasômetro

publicidade

Uma garrafa pet gigante instalada no trecho 1 da Orla do Gasômetro já está chamando a atenção de quem passa pelo local. A intervenção urbana do artista Eduardo Srur integra a programação da Virada Sustentável Porto Alegre, que ocorre até o dia 19 de novembro.

De acordo Srur, esse trabalho é muito simbólico. “Você chega na orla do Guaíba e você encontra uma pet gigante. É uma embalagem agigantada, mostrando o tamanho do nosso erro em relação a consumo, indústria, descarte inadequado, excesso, falta de conscientização. Quando eu olho para essa escultura, ela é mais do que uma mensagem de reciclar o seu lixo. Sim, isso é um movimento importante. Mas tem uma profundidade de preocupação mesmo, para onde a gente está indo?”, declarou o artista.

A pet gigante é feita com vinil, motor de insuflagem, plataforma de flutuação, ancoragem, cabos de aço, cabeamento e sistema elétrico com lâmpadas fluorescentes que é acionado à noite. A peça mede 12 metros de comprimento e 3,5 metros de diâmetro. A plataforma de flutuação é composta por três mil garrafas de refrigerantes que foram coletadas em cooperativas de reciclagem.

“Se você me pedisse pra resumir essa obra em uma frase, eu diria. Recicle suas ideias, recicle a forma como você vê o mundo, ou seja, num primeiro momento você tem a reciclagem dos materiais, o que é essa garrafa que parece que veio boiando e ficou aqui na Orla, como milhares de outras, mas na profundidade, no conceito, eu tô provocando o público a repensar a paisagem, a maneira como a gente vê o mundo e como a gente se relaciona com a natureza”, explicou Srur.

A relação do artista com a Virada Sustentável não é de hoje. Em 2021, Srur já participou da Virada Sustentável Porto Alegre com a exposição Natureza Plástica, que conta com oito obras produzidas com sacolas plásticas.

As obras do artista já foram expostas na Bienal Internacional de Arte Contemporânea da América do Sul (Bienal Sur), em diversas localidades da Argentina, além de ocupar o Rio Tietê (2008), a represa Guarapiranga (2010), o lago de Bragança Paulista (2012) e a praia de Santos (2014).