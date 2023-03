Gestores voluntários para cuidar de espaços públicos são nomeados em Porto Alegre

publicidade

Novos gestores voluntários para cuidar de espaços públicos, sobretudo áreas verdes, foram nomeados na manhã deste sábado pelo prefeito Sebastião Melo. O evento ocorreu na praça General Braga Pinheiro, localizada entre as ruas Washington Luiz e Espírito Santo com a avenida Loureiro da Silva, no Centro Histórico de Porto Alegre. O objetivo agora é chegar a 500 voluntários até final deste ano, com todos preparados para auxiliar e contribuir com o poder público no cuidado, zelo e manutenção das 688 praças e parques da cidade.

“Acho que a vida só tem sentido se ela for comunitária. O nosso tempo então de cuidar do próximo, do outro e da cidade é o que nos motiva”, afirmou Sebastião Melo no discurso. “O prefeito da praça é nosso elo de ligação”, frisou. “Nunca na história se renovou tanta praça como agora. Nós estamos com uma boa programação”, ressaltou.

O prefeito também falou sobre a programação dos 251 anos de aniversário da Capital. Durante as festividades, ele pretende entregar uma medalha de reconhecimento também para um gestor voluntário de praça, visando “estimular que vale a pena cuidar da cidade”. Outra medalha prevista será para um gari a ser escolhido. Trata-se de uma homenagem, na opinião dele, para quem cuida da limpeza da cidade.

Na questão da limpeza urbana, Sebastião Melo apontou para a necessidade de uma campanha de conscientização das pessoas, referindo-se em especial sobre o descarte correto nos contêineres das ruas. Para ele, os equipamentos deveriam receber apenas resíduos orgânicos e não lixo seco como tem sido verificado por toda a cidade. “Esse é um problema que nós precisamos falar com os nossos vizinhos. A gente não faz isso por decreto. A gente não faz isso puxando alguém, a gente faz isso convencendo”, disse.

Ele considerou inclusive que as crianças precisam fazer parte deste processo. “Acho que seria uma coisa interessante ir às escolas”, avaliou. “Nós gastamos hoje milhões com a limpeza da cidade”, alertou, considerando que os recursos poderiam ser investidos em outras áreas se todos colaborassem.

No discurso, Sebastião Melo revelou que planeja instalar uma segunda barreira ecológica no arroio Cavalhada, no bairro Cristal, e possivelmente mais duas em outros pontos da cidade. Manifestou igualmente simpatia pela abolição gradativa das sacolas plásticas no município. “Nós temos um desafio ambiental enorme na cidade”, resumiu.

Sebastião Melo também salientou que deve enviar projeto de lei à Câmara de Vereadores para tornar a legislação mais rigorosa contra os estabelecimentos comerciais que recebem cabos e fios elétricos furtados para o aproveitamento do cobre. Ele advertiu que o furto deste material tem provocado prejuízos à cidade, como semáforos e iluminação pública desligados. Até o abastecimento de água acaba sendo afetado pela falta de energia elétrica. “Nessa sexta-feira, 27 bairros da cidade ficaram sem água”, contabilizou.

Por fim, o prefeito de Porto Alegre enfatizou a importância do aplicativo 156+POA para que os cidadãos tenham acessos aos serviços e informações da prefeitura.