Golpistas clonam WhatsApp do prefeito de Alegrete e pedem dinheiro

O prefeito de Alegrete, Márcio do Amaral, foi vítima de golpistas nas últimas 48 horas. Em uma rede social, no final de semana, Amaral alertou as pessoas que receberem alguma mensagem em nome dele, de qualquer conteúdo e teor, para que desconsiderem, pois ele teve um aplicativo de mensagens hackeado.

“Amigos e amigas, quero comunicar que meu WhatsApp foi clonado por estelionatários, que estão tentando aplicar golpes em meu nome. Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas no intuito de tentar identificar a autoria. Peço que não aceitem qualquer pedido de informação, possíveis conceito desairoso a terceiros ou de valores que vierem a ser solicitados com o número. Os criminosos estão tentando obter senhas do PIX ou induzindo a usar aplicativos de bancos. Um grande abraço a todos”, escreveu.

O prefeito registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.