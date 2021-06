Grafitagem marca última etapa da obra na Estação Cidadania com evento neste domingo

publicidade

No próximo domingo, a Prefeitura de Sapucaia do Sul realiza um evento ao ar livre que marca a inauguração da nova fachada da Estação Cidadania - Cultura, a antiga praça do CEU, no bairro Vargas, em Sapucaia do Sul. A atividade inicia às 9h30min com a presença de autoridades e às 16h está programada apresentação de artistas locais.

A obra de identificação do prédio, feita pelo artista Luciano Crânio, mistura cultura, diversidade de cores, personagens da comunidade e incentivo à leitura. Segundo Crânio, o trabalho vai atrair o olhar da comunidade para a música. A obra aconteceu através de recursos do governo federal, em parceria com o município de Sapucaia do Sul. A Estação Cidadania – Cultura fica na avenida Valdemiro Rodrigues Machado, s/n.