Gramado recebe distinção para o chocolate artesanal

O chocolate artesanal produzido em Gramado recebeu uma concessão de indicação de procedência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O selo de indicação geográfica atende solicitação da Associação da Indústria e Comércio de Chocolates Caseiros de Gramado (Achoco), que pleiteia a distinção desde 2018. A cidade é a primeira a receber a indicação para chocolate artesanal no Brasil.

Com a concessão, os chocolateiros locais podem usar o selo de chocolate de Gramado desde que atendam aos critérios que serão estabelecidos pela Achoco. Entre os produtos da indicação de procedência, estão as barras, ramas, bombons, trufas e drágeas feitas de chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate meio amargo e chocolate amargo, todos com massa de cacau inteiramente produzida em Gramado.

O presidente da Achoco, Augusto Luz, destaca que o selo vai certificar também a qualidade do chocolate produzido no município. Conforme Luz, serão avaliados processos produtivos e a procedência de matérias primas, entre outros fatores. "Não basta apenas ser da cidade. Para ter o selo, tem que ser associado da Achoco, que é o órgão que tem a tutela da certificação, e obedecer uma série de critérios", diz o empresário.

Em 2020, Gramado recebeu o título de capital nacional do chocolate artesanal. O produto é uma das representações turísticas locais. O histórico da produção artesanal começou em 1975, com a inauguração da primeira fábrica de chocolates. Atualmente, são aproximadamente 20 fábricas instaladas na cidade, que produzem anualmente três mil toneladas de chocolates.

Para a secretária de Turismo de Gramado, Rosa Helena Volk, a certificação é mais um diferencial para a cidade. “Nosso produto mais vendido e que divulga nossa cidade pelo Brasil ganha agora um selo de procedência. É um sonho antigo”, destaca. O prefeito Nestor Tissot salienta que a distinção vai ajudar na divulgação de Gramado além fronteiras. “É uma certificação que buscamos por anos, mas que agora foi concluída. Nossos produtos tão apreciados pelos visitantes mundo afora ganham mais um grande diferencial”, afirma Tissot.

