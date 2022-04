Gravataí amplia número de consultas em ortopedia

publicidade

A Prefeitura de Gravataí ampliou o número de consultas em ortopedia, por mês, para 480. Entre os fatores que levaram a tal medida, está o aumento do quadro de funcionários do Centro Municipal de Saúde na especialidade. “O Centro Municipal de Saúde é um importante serviço de referência em Gravataí, onde a nossa comunidade pode contar com um complexo de saúde completo e que presta um atendimento humanizado aos pacientes”, destacou o secretário da Saúde, Régis Fonseca. O local contém diversos serviços de saúde especializados, que realizam atendimentos individuais aos pacientes encaminhados pelas unidades de saúde municipais.

De acordo com a coordenadora dos Serviços e Ações Programáticas Estratégicas (SAPE/SMS), Juliana Fontoura, houve uma realocação de médicos do Pronto Atendimento Municipal para o atendimento no CMS.

Com isso, a equipe do Centro que, até o início deste ano, contava com três traumatologistas que atendiam em ortopedia, foi ampliada com a chegada de mais dois médicos, o que tem permitido um atendimento mais agilizado aos pacientes. "É de extrema importância essa realocação, porque, hoje, a maior fila de espera de consultas com especialistas que nós temos é da parte de ortopedia. Então, isso vai refletir no andamento dos atendimentos para essa especialidade, permitindo serviços mais agilizados para a comunidade”, destacou Juliana.

Veja Também