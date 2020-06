Gravataí confirma nona morte por Coronavírus

publicidade

A Prefeitura de Gravataí confirmou a nona morte por Covid-19 nesta terça-feira. A vítima é um homem de 71 anos, que estava internado no Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, desde o último 31 de maio. O paciente era do grupo de risco por possuir comorbidades. A vigilância do município está em contato com os familiares para orientar sobre procedimentos de segurança sanitária, incluindo o isolamento social.