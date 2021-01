Gravataí e Cachoeirinha começam vacinação com profissionais de saúde

publicidade

Gravataí e Cachoeirinha iniciaram a vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira. As duas cidades da região Metropolitana fizeram um rápido cerimonial para marcar o momento de esperança contra a Covid-19.

Em Gravataí, quatro profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia foram os primeiros a receberem a dose da vacina. Foram eles: Eliane Dornelles Gomes, enfermeira do PAM que está atuando na ala Covid e representa a Rede de Urgência e Emergência; Mariana Santiago Siqueira, enfermeira coordenadora da USF Parque dos Anjos que faz o acolhimento e triagem dos pacientes com suspeita de Covid, da Atenção Básica; André Schnomberger, auxiliar de laboratório do SAE e trabalha nas coletas dos testes; representando os Centros Especializados, e Viriato Corrêa, enfermeiro do Hospital de Campanha desde o início de funcionamento da estrutura, representando o Hospital Dom João Becker.

Os profissionais foram imunizados em um ato simbólico que aconteceu às 17h, nesta terça-feira, e que foi transmitido em tempo real pelas plataformas digitais da Prefeitura. Nesta primeira remessa da CoronaVac, Gravataí recebeu 1.474 doses.

Visivelmente emocionada, a enfermeira Eliana Gomes - que ficou mais de sete meses isolada da família para evitar a contaminação - relembrou as vivências até este momento, com relação ao enfrentamento do coronavírus. “Foi um turbilhão de incertezas que parecia não ter fim. Tenho certeza de que, com a vacina, vamos conseguir frear esse vírus, que por dez meses freou o mundo. Essa é, sem dúvida, uma injeção de esperança que recebemos nesta tarde”.

O prefeito Luiz Zaffalon ressaltou a importância do momento e o reconhecimento aos profissionais de saúde. “Este é um momento histórico para a nossa geração. Nunca vivemos uma situação como essa e vocês, profissionais da linha de frente, sem dúvida foram os que abraçaram a causa e merecem esse reconhecimento, sendo os primeiros a receber a imunização”, afirmou.

Segundo Zaffalon, inicialmente, o público a ser vacinado são os profissionais de saúde da linha de frente em hospitais, Atenção Básica e rede de urgência e emergência, pessoas acima de 60 anos que vivem em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) e pessoas acima de 18 anos com deficiência intelectual e física, moradores de Residenciais Inclusivos.

As doses serão distribuídas, a partir da Vigilância em Saúde (Viemsa), nas 29 salas de vacina do município, para imunização das equipes de vacinadores e linhas de frente que atuam na atenção básica e dos demais trabalhadores que prestam assistência direta a pacientes com a Covid-19. Para a imunização nas instituições de longa permanência serão disponibilizadas equipes volantes.

Cachoeirinha imuniza uma idosa e quatro profissionais da saúde

A cidade de Cachoeirinha recebeu 748 doses da vacina contra a Covid-19 e imunizou no final da tarde de hoje cinco pessoas, entre idosos e profissionais da saúde. Os primeiros vacinados foram Jaqueline da Silva Rodrigues, 39 anos, técnica em enfermagem com 20 anos de profissão e atua no Hospital de Campanha desde a abertura em abril; Maria Pereira Brito, 76 anos, portadora da doença de Alzheimer, reside há 12 meses do Lar Residencial do Bosque; Dirnei Pereira Carvalho, 43 anos, enfermeiro supervisor do Hospital Padre Jeremias; Claiton Portal da Silva, 37 anos, técnico em enfermagem e servidor da SAMU há três anos e Alexandre Ricciardi, 47 anos, Médico Plantonista da UPA 24H.

A imunização aconteceu em frente ao Hospital de Campanha, que funciona no Ginásio de Esportes, no bairro Fátima.