Gravataí entrega escola às famílias do Residencial Breno Garcia nesta quarta-feira

A primeira escola municipal de ensino fundamental (EMEF) do Residencial Breno Garcia, na parada 103 da ERS 030 será inaugurada na tarde desta quarta-feira. Batizada de Suely Silveira Soares, a instituição atenderá crianças, adolescentes e adultos em nível de Educação Infantil, Ensino Fundamental e, ainda, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A EMEF Suely Silveira Soares é o primeiro equipamento público desta modalidade de ensino instalado no residencial, que conta com 2.025 famílias. Ela atenderá crianças a partir dos quatro anos, ofertando pré-escola, Ensino Fundamental regular e EJA. O objetivo é oportunizar uma educação de qualidade, bem como o aumento do elenco dos direitos protegidos às famílias de Gravataí que outrora moravam em áreas de risco.

O projeto modelo conta com 12 salas de aula, laboratório de informática, biblioteca e ginásio de esportes, entre outras instalações. A escola está localizada na rua Coqueiro do Sul, em uma área construída de 3.247,89 m². Nos três turnos, serão 800 alunos atendidos. A obra custou em torno de R$ 4 milhões, por meio de financiamento com a Caixa Econômica Federal, e foi executada pela empresa Elo Construções e Instalações.

