Gravataí já imunizou mais de 3,2 mil profissionais da educação com a primeira dose contra a Covid-19

A Prefeitura de Gravataí imunizou 3.249 trabalhadores da educação com a primeira dose contra a Covid-19 das redes municipal, estadual, federal e privada. Só no último sábado foram contabilizados 985 vacinados. O prefeito Luiz Zaffalon, disse que além do cuidado com os professores e colaboradores das escolas, a imunização deste público também protege os alunos e suas famílias.

“O que é vital para a retomada do ensino presencial”, destaca. De acordo com a Administração, os trabalhadores da educação que não conseguiram se vacinar, poderão se dirigir até as unidades de saúde para começar o processo de imunização.

Além da educação, também estão sendo vacinadas as pessoas com Síndrome de Down a partir de 18 anos, com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) a partir de 18 anos, com deficiência permanente entre 18 e 59 anos, com comorbidades entre 18 e 59 anos, idosos a partir de 60 anos, pessoas vivendo com HIV entre 18 e 59 anos e trabalhadores do transporte aéreo. Desde o início do processo de imunização contra a Covid-19, em Gravataí, as equipes de saúde já aplicaram 99.244 doses contra o novo coronavírus.