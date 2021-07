Hemocentro de Caxias tem queda de 25% nas doações de sangue durante a pandemia

publicidade

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs), responsável pelo abastecimento de sangue para 49 municípios, tem um grande desafio para manter os estoques durante a pandemia. Embora o número de doações dos caxienses tenha se mantido estável no período, houve redução drástica na captação de sangue em municípios vizinhos, pois a viagem dos doadores e a realização de coletas itinerantes ficaram dificultadas na pandemia.

O Hemocs precisa de sangue de todos os tipos, mas nesta segunda-feira, os índices mais críticos eram de O positivo e O negativo. Local perdeu cerca de 150 doações mensais de residentes dos demais municípios entre 2020 e 2021. Para manter os estoques são necessárias 1,2 mil coletas por mês, mas a média atual é de apenas 900.

Conforme o assistente social do Hemocs, Rafael Moreira, a doação de sangue é um cuidado que a sociedade tem com ela mesma. “Cerca de 1,3 milhão de pessoas são beneficiadas com os nossos serviços. A doação de sangue é um pacto de solidariedade que a comunidade tem consigo mesma, porque é um direito de todos acessar pelo SUS o sangue e os hemocomponentes."

Ele destaca que quem fez a vacina contra a Covid-19 também pode doar, basta observar o tempo de espera recomendado. Quem fez vacina da AstraZeneca, Pfizer ou Janssen deve esperar sete dias para realizar doação, enquanto quem recebeu a CoronaVac deve esperar 48 horas após a injeção. Também é necessário o intervalo de 48 horas após tomar a vacina da gripe.

Para evitar um grande fluxo de pessoas, o Hemocs está agendando as doações pelo WhatsApp (54) 98418-8487. O hemocentro fica localizado ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central e atende nos seguintes dias e horários: segunda e quarta-feira, das 8h às 19h, sem fechar ao meio-dia. Terça, quinta e sexta-feira, das 8h às 17h, também sem fechar ao meio-dia e, aos sábados, das 8h até às 12h.

