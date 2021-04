Homem é morto a tiros em Santa Maria

publicidade

Um homem, de 35 anos, foi morto a tiros na madrugada deste domingo em Santa Maria. O crime, ocorrido na rua Aroeiras, no bairro Santa Marta, aconteceu por volta das 2h45min. A Brigada Militar foi acionada por moradores da região após barulho de disparos de arma de fogo.

No momento do crime, a vítima estava em uma motocicleta. O homem foi alvejado por dois tiros: nas costas e no braço. Ele usava uma tornozeleira eletrônica e portava uma faca. Até a manhã deste domingo, ninguém havia sido preso.