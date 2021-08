Homem é preso por tortura e tentativa de homicídio em Farroupilha

publicidade

A Polícia Civil de Farroupilha prendeu preventivamente um empresário de 39 anos por tortura e tentativa de homicídio contra um homem de 38 anos que seria funcionário da empresa. De acordo com o delegado da Polícia Civil, Ederson Bilhan, a prisão ocorreu na quinta-feira em Garibaldi e a investigação continua para apurar a participação de outras pessoas no crime. O delegado relatou que a tortura foi cometida para que a vítima confessasse um suposto furto de dinheiro ocorrido na empresa onde ele trabalhava.

Ederson Bilhan, contou que foram quase 30 atos diferentes de agressão relatados no inquérito policial. Entre as agressões sofridas foram choques elétricos, batidas no corpo com a prancha de facão, queimaduras de cigarro atrás das orelhas e agulhas enfiadas nas unhas. Além disso, a vítima teve cinco dentes arrancados com um alicate, perfurações no olho com agulhas e queimaduras na região ocular, além de ter tido o cabelo cortado com uma máquina de tosquiar ovelhas.

Depois de ter sofrido todas essas agressões o homem foi obrigado a pular de um paredão de pedra com cerca de 15 metros de altura na RS-826, estrada que liga Farroupilha a Alto Feliz, conforme a investigação policial. De acordo com o delegado, no dia 9 de agosto, a vítima foi encontrada ferida no Desvio Blauth e encaminhada para o Hospital São Carlos. No depoimento ele contou que teria sido raptado e agredido em um suposto assalto na rodoviária do município. Bilhan explicou que a vítima contou esta história por medo de sofrer novas agressões. No dia seguinte ele recebeu alta hospitalar e os suspeitos o buscaram na saída do hospital.

Depois disso o colocaram em um carro, continuaram com as torturas e na tarde do dia 11 o levaram para a Linha Boêmios onde teriam obrigado a pular de um penhasco. Ainda conforme o delegado, ele ficou desacordado por um período e depois rastejou até a estrada onde foi socorrido novamente. Quando deu entrada no pronto socorro a delegacia tomou conhecimento dos fatos.