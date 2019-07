Homem morre ao ser atingido por tora de madeira em Passo Fundo

publicidade

Um homem morreu na manhã desta terça-feira, em Passo Fundo, ao ser atingido por uma tora de madeira no Loteamento Professor Schisler. O acidente ocorreu em uma madeireira localizada na rua Otto Bade, esquina com Jovino Martins.

Vanderlei Lopes da Rosa, 49 anos, se preparava para descarregar uma carga de madeira que estava em um caminhão. Inesperadamente, a cinta que prendia as madeiras acabou soltando e uma das toras atingiu o trabalhador.

Vanderlei era natural de Mato Castelhano e não trabalhava na empresa, apenas estava descarregando as toras trazidas de sua cidade natal. O filho da vítima tentou prestar socorro e acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem morreu no local. A Brigada Militar, através do 3° RPMon, isolou a área até a chegada da Polícia Civil.