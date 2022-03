Homem morre em acidente de trânsito em Uruguaiana

publicidade

Um homem de 31 anos morreu em um acidente de trânsito, na manhã deste domingo, no município de Uruguaiana. A vítima – que era militar da Força Aérea Brasileira (FAB) – estava em uma moto Honda Biz branca, com placa de Santa Catarina, que colidiu com um veículo Ford Ka na rua João Manoel, com Flores da Cunha, centro da cidade.

O casal que se encontrava no automóvel Ka passou por atendimento e não corre risco de morte.