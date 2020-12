Homologada licitação para conclusão da BR 285

publicidade

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) homologou, nessa segunda, o resultado da licitação para a contratação da empresa que realizará o projeto e a obra de conclusão da BR 285, no trecho entre São José dos Ausentes e Timbé do Sul (SC).

A empresa Planaterra-Terraplenagem e Pavimentação Ltda, que apresentou o melhor lance, realizará a elaboração dos projetos básico e executivo, assim como a execução das obras de conclusão da rodovia federal. A empresa realizará continuidade da implantação e pavimentação de 8,47 quilômetros da rodovia e de duas interseções, localizadas nos km 34,6 e km 36,9, assim como a construção de dois viadutos para a passagem de fauna e uma ponte sobre o rio das Antas. Esta última terá extensão de 400,4 metros dividida em quatro vãos, sendo dois internos de 130 metros e dois externos de 70 metros, atravessando um grande cânion com altura variando entre 50 e 60 metros. A partir da assinatura do contrato, a construtora terá 900 dias para executar os projetos e as obras.

Com a conclusão da rodovia, a BR 285 ligará a região produtora do Norte do Rio Grande do Sul à Santa Catarina, onde as obras de construção da rodovia estão em fase final, completando a rota de ligação ao porto de Imbituba (SC). A conclusão do trecho transformará a BR 285 em um corredor bioceânico, ligando Brasil, Argentina e Chile.