Hospital Centenário de São Leopoldo recebe quatro respiradores de transporte do Estado

O Hospital Centenário de São Leopoldo, recebeu quatro respiradores de transporte encaminhados pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, a partir de uma compra do Ministério da Saúde.

Os equipamentos foram emprestados pelo Estado em forma de comodato, por prazo indeterminado. Eles serão ulitilizados para reforçar o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Apesar de não serem usados de forma fixa na beira dos leitos, os respiradores de transporte podem auxiliar os pacientes em procedimentos que seja necessário sair do leito. A Covid-19 que já infectou 552 pessoas na cidade e matou nove, de acordo com o último boletim epidemiológico das autoridades estaduais.