Hospital completa 75 anos com reformas em Campo Bom

O Hospital Lauro Reus, de Campo Bom, comemora 75 anos no próximo dia 31. Para marcar a data, algumas melhorias foram feitas no entorno da casa de saúde, já nesta sexta-feira, como uma nova sinalização e ajardinamento dos canteiros. Também foram revitalizadas as floreiras e feita sinalização de acessos externos no prédio.

Já na segunda-feira, um ato simplificado e respeitando o distanciamento em ambiente aberto, ocorre como foram de festejar a data. Os colaboradores receberão um presente especial pelos 75 anos da instituição.

Também haverá o sorteio de uma bicicleta, doada pela empresa Medlive como pontuação do programa de materiais recicláveis que foram arrecadados pelo hospital no primeiro semestre. Haverá ainda, um ato de homenagem ao Sr. Armin Blos, de 94 anos, primeiro presidente e fundador do hospital, o qual receberá uma placa nomeando o Laboratório Armin Blos, uma recente conquista do local. Um almoço especial para todos os colaboradores também marcará o dia.

Construído em 1945, graças ao apoio e participação de algumas famílias da cidade de Campo Bom, como os Blos, que doaram a área de terra para abrigar o prédio, o Hospital Lauro Reus possui hoje uma área construída de 3 mil metros quadrados, funcionando 24 horas por dia, sob gestão compartilhada da administração municipal e da Associação Beneficente São Miguel.

A última novidade em serviços da casa de saúde é a Telemedicina, implantado no início de julho no município de Campo Bom, e que já apresenta ótimos resultados. O projeto, teve sua iniciativa de implantação entre o Hospital Lauro Reus e a prefeitura de Campo Bom, a partir da necessidade de contornar os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus.

Já são mais de 500 atendimentos contabilizados e qualquer morador de Campo Bom pode ligar para o serviço de telemedicina, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, sem limite no número de atendimentos.

Para entrar em contato, basta ligar gratuitamente para o número 0800 772 8989 ou enviar mensagem para o WhatsApp (51) 99615-3914. É necessário se identificar, informar nome completo, CPF, data de nascimento e número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) registrado em Campo Bom. Após a identificação, a pessoa deve descrever seus sintomas e, de acordo com seu relato, ela será incluída no protocolo correspondente.