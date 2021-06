Hospital de Antônio Prado adquire novo tomógrafo para diagnóstico de lesões pulmonares

publicidade

O Hospital São José, de Antônio Prado, adquiriu um novo tomógrafo que deve ser utilizado a partir do dia 2 de julho. No último dia 20 de maio, o hospital convocou uma assembleia extraordinária em caráter de urgência devido a interrupção do serviço de tomografia do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) São José pela queima do equipamento. Conforme o diretor do Hospital, Diógenes Weber, o aumento de demanda por exames nesse período de pandemia fez com que o aparelho que já tinha sete anos de uso parasse de funcionar. Enquanto o novo tomógrafo não entra em operação os pacientes que precisam de exames com urgência são encaminhados para Caxias do Sul, Flores da Cunha ou Vacaria.

Weber informou que antes da pandemia, o CDI realizava em média 30 exames de tórax em um mês. “Agora a média fica em torno de 200 tomografias ao mês.” A compra foi possível através da realização de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal. O valor do tomógrafo é de R$ 930 mil. O exame de tomografia é o mais realizado no diagnóstico, acompanhamento e tratamento nas lesões pulmonares causadas pela Covid-19.

