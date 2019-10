Hospital de Pronto Socorro de Canoas restringe atendimentos

publicidade

O Hospital de Pronto Socorro (HPSC) de Canoas está atendendo somente casos de urgência – como aqueles encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A restrição dos atendimentos foi anunciada no último sábado pela Prefeitura de Canoas em virtude da superlotação registrada da emergência.

Conforme o secretário da Saúde de Canoas, Fernando Ritter, uma força-tarefa foi montada para liberar leitos no Hospital Universitário, o que possibilita a diminuição do tempo de permanência no Pronto Socorro.

A restrição foi comunicada ao governo do Rio Grande do Sul, já que o município é referência para 156 cidades gaúchas. De acordo com a prefeitura, a restrição deve permanecer até que a situação se normalize. Os moradores de Canoas que necessitarem de atendimentos de saúde devem procurar as UPAs Rio Branco e Boqueirão, que seguem em funcionamento durante as 24 horas do dia.