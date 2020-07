Hospital suspende visitas em Igrejinha

publicidade

Para restringir a circulação de pessoas pelas dependências do Hospital Bom Pastor, da cidade de Igrejinha, a partir da próxima segunda as visitas estarão suspensas. A ação ocorre por conta do número de casos de Covid-19 que tem aumentado no município, inclusive com casos no hospital.

Outra mudança diz respeito aos acompanhantes, que só serão permitidos para menores de 18 anos, maiores de 60, gestantes ou pacientes que tenham necessidades específicas. Além disso, os horários para troca de acompanhantes serão somente das 6h às 7h, 12h às 13h e 18h às 18h50.

A troca de acompanhante deve ocorrer obrigatoriamente na recepção e o acompanhante não pode presentar sintomas gripais. Não será permitido acompanhante para pacientes em isolamento por suspeita de COVID-19. E segue sendo obrigatório o uso de máscara para todos.