Hospital triplica reserva de oxigênio a pacientes em São Borja

O Hospital Ivan Goulart, de São Borja, alugou um novo tanque de oxigênio para atender a alta demanda de internações causada pelo coronavírus no último mês. Com o aumento de casos da Covid-19, também houve uma ampliação considerável do consumo de oxigênio.

Segundo a coordenadora da manutenção do HIG, engenheira Alice Kuffner, a instituição contava com um tanque de capacidade de 5 mil metros cúbicos, o novo tanque tem capacidade de 12 mil metros cúbicos, somando então um estoque de 17 mil metros cúbicos de O2.

O abastecimento dos tanques é realizado pelos caminhões da empresa fornecedora, que possuem rastreamento de nível via satélite, que faz com que o abastecimento seja controlado e seguro.

No Hospital Ivan Goulart, o cuidado e abastecimento são de responsabilidade do setor de manutenção.

