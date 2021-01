Idosos acima dos 90 anos são vacinados em Alvorada

publicidade

A prefeitura de Alvorada iniciou as fases dois e três do Plano Municipal de Vacinação. Nessa fase, as vacinas são aplicadas em idosos, acima dos 90 anos e em acamados.

As imunizações deste grupo acontecem desde a última quarta-feira no prédio do antigo laboratório/PAM 8, das 8h até 12h e das 13h às 20h. É preciso que o idoso apresente carteira de identidade, cartão SUS e um comprovante de residência. Para os acamados é necessário agendamento prévio, que deve ser feito de segunda à sexta-feira, pelo telefone 3442-2711.

A prefeitura informa que do total das 1.945 doses da vacina recebidas pelo município, 1.129 já foram aplicadas, o que corresponde a 58% do total.