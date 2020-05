Idosos de casa de repouso são diagnosticados com Covid-19 em Farroupilha

publicidade

Onze pessoas, cinco idosos e seis funcionários, foram diagnosticados com coronavírus em uma casa de repouso em Farroupilha. Dois idosos estão internados em hospitais e os outros três em isolamento domiciliar. Eles têm entre 80 e 90 anos de idade. O anúncio de surto de Covid-19 no asilo foi dado pelo presidente da cidade, Claiton Gonçalves, em videoconferência realizada no início da noite desta sexta-feira.

De acordo com Claiton Gonçalves, todos os infectados estão em "bom estado de saúde". Os familiares dos doentes também foram colocados em isolamento domiciliar. A cidade de Farroupilha tem 52 casos confirmados desde o início da pandemia. O município não reportou nenhum óbito pela doença até o momento.