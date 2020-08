Inaugurado Centro de Triagem do Instituto Penal de Novo Hamburgo

publicidade

Foi inaugurado oficialmente na tarde desta quinta-feira, o Centro de Triagem (CT) do Instituto Penal de Novo Hamburgo (IPNH). Os espaço, formado por celas que tiveram seus presos remanejados, vai ofertar 31 vagas para pessoas que estavam detidas em delegacias de polícia de Novo Hamburgo e São Leopoldo, para cumprirem as regras da quarentena de 14 dias.

Quinze apenados, que estavam em regime domiciliar e estão retornando ao Instituto, já estão recolhidos no local. Conforme o secretário da Administração Penitenciária do Estado, Cesar Faccioli, a ação ocorre através de uma parceria com o Poder Judiciário, mas com recursos da pasta e da Susepe. "A geração de um Centro de Triagem hoje é fundamental não só pela segurança, mas pela saúde dos apenados, e dos servidores da Susepe, aliado ao cumprimento da pena", destaca Faccioli, afirmando que até o final do mês, o presídio de Sapucaia do Sul também deve operar como um Centro de Triagem.

Ao chegar no local, os apenados são submetidos ao teste de detecção do coronavírus (Covid-19), antes de serem transferidas para o sistema prisional. Em caso de teste positivo, precisarão permanecer em isolamento, conforme orientações da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Durante a quarentena os presos não têm contato com nenhum novo detento, o que diminui o risco de contágio segundo o juiz da Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo, Fernando Noschang.

"Se entendeu que era uma estrutura necessária para que os presos que retornassem, pudessem ter esse tempo em observação antes de voltar para as galerias. Como houve uma certa evasão em razão da concessão de prisões domiciliares para presos trabalhadores e com condições de grupo de risco, acabou ocorrendo esse remanejo com a abertura de vagas", explica, destacando que o trabalho de reformas, como a melhoria na rede elétrica e nos banheiros dos espaços, foi feito pelos presos.

"Se não houvesse esse Centro de Triagem eles presos teriam que ficar em delegacias, em condições indignas", complementa Noschang, afirmando que os detentos recebem roupas, além de roupa de cama, que são sanitizadas após os ciclos de quarentena. O custo total de investimentos foi de R$ 31,4 mil com recursos da Susepe. O Instituto Penal de Novo Hamburgo (IPNH), considerado o maior de regime semi-aberto do Estado abriga 202 detentos.