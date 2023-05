Incêndio atinge loja no Centro de Porto Alegre

publicidade

Um incêndio atingiu um comércio de variedades, na avenida Voluntários da Pátria, quase esquina com a rua Cel. Vicente, no Centro Histórico de Porto Alegre, na tarde desta quinta. Um funcionário desmaiou por conta da inalação de fumaça e teve de ser removido de ambulância, posteriormente sendo levado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), de acordo com a Brigada Militar.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo está controlado e se concentrou mais nos fundos da loja. Agora, as equipes trabalham no rescaldo, para retirar materiais com potencial de iniciar novos focos de incêndio. De acordo com a corporação, ainda não é possível afirmar a causa das chamas, pois a parte mais atingida está bastante danificada.

A dona da loja, que preferiu não se identificar, afirma que não viu o início das chamas. Porém, segundo ela, havia muito papelão nos fundos do estabelecimento, o que pode ter feito com que o fogo se alastrasse mais rapidamente. No momento do incêndio estavam no local os dois proprietários e dois funcionários, além de um casal de clientes, que foram os primeiros a ver e avisar sobre o fogo.

A proprietária pretende registrar ocorrência pra investigarem o que houve, pois o funcionário que estava mais próximo e teve de ser socorrido, antes viu uma pessoa no local, que ainda não foi localizada. "Recebemos produtos novos essa semana", conta.

O trânsito está bloqueado na Voluntários da Pátria e além do Corpo de Bombeiros, atua no local o 9⁰ Batalhão de Polícia Militar e a EPTC prestando apoio.

Foto: Guilherme Almeida