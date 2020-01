Incêndio atinge mata em Novo Hamburgo e fumaça se espalha pela cidade

publicidade

Um incêndio na vegetação próxima à RS 239, no bairro Alpes do Vale, em Novo Hamburgo, mobilizou o Corpo de Bombeiros da cidade no início da tarde desta segunda-feira. De acordo com a corporação, o fogo se alastrou rapidamente por cerca de dois hectares devido à vegetação seca e ao forte calor. Foram usados cerca de cinco mil litros do caminhão para apagar as chamas nas áreas em que as labaredas estavam mais altas e realizar um trabalho de umidificação no entorno.

Os bombeiros apontam que havia muitos resídios depositados, mas não sabem se o incêndio foi proposital. Não houve feridos, mas o vento e densidade do ar espalharam a fumaça, que se assentou sobre área central do município em uma camada espessa.