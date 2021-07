Indicador Epidemiológico apresenta redução de 21% nos casos de Covid-19 em São Borja

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Borja, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) do município, divulgou neste final de semana, o Indicador Epidemiológico de atendimentos, casos confirmados, hospitalizações e óbitos, com mês de junho como referência. O relatório apresenta uma queda de 21% de novos casos da Covid em relação ao mês de junho. Segundo os dados, a primeira semana de julho registrou 246 atendimentos e 48 novos casos ativos.

O prefeito Eduardo Bonotto destaca que a redução no número de casos e internações é extremamente positivo e está atrelado a todas as medidas preventivas e ao trabalho de vacinação que vem sendo desenvolvido no município. Afirma, ainda, que mesmo com a baixa dos números, é fundamental que a população mantenha os cuidados e restrições, sendo essa, a única maneira de dar continuidade à redução da pandemia da Covid-19 em São Borja.

