Inicia pavimentação da RSC 473, em Bagé

publicidade

Mais uma ligação regional prevista no Plano de Obras 2021-2022 do Programa Avançar está com máquinas na pista, desta vez na região da Campanha. O Governo do Estado iniciou a pavimentação da RSC 473, de Bagé a Torquato Severo (distrito de Dom Pedrito).

Executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) - vinculado à Secretaria de Logística e Transportes -, as ações abrangem 22,7 quilômetros da rodovia e contam com investimento de R$ 35 milhões. “Com a pavimentação da RSC 473, beneficiaremos uma importante região agropecuária do Rio Grande do Sul, facilitando o acesso às zonas rurais de São Gabriel, Lavras do Sul, Bagé e Dom Pedrito”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, os trabalhos iniciaram em Bagé, onde as equipes executam a terraplenagem em aproximadamente cinco quilômetros. “Emitimos a ordem de início no fim de setembro e, após ajustes no contrato e com a pedreira que fornece o material para a pavimentação, as obras ganharam ritmo e já estamos também com serviços de drenagem e sub-base do trecho”, explica. “Em breve implantaremos as camadas do pavimento. A previsão é de que as obras nesses 22,7 quilômetros sejam concluídas até o final de 2022”, estima Faustino.

As ligações regionais estão entre as prioridades do Plano de Obras 2021-2022. Serão investidos, aproximadamente, R$ 522 milhões do Tesouro do Estado para obras de pavimentação em 20 rodovias.

Veja Também