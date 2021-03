Iniciadas obras de ampliação do cemitério de Taquara

publicidade

Uma necessidade solicitada há anos pelos moradores de Taquara começou a ser realizada. A ampliação do Cemitério Municipal, localizado no bairro Cruzeiro do Sul, teve início no último sábado. Os trabalhos ocorrem por parte da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade e Trânsito, e segundo o titular da pasta, Bruno Cardoso, após a limpeza de toda área, etapa que seguira durante toda a semana, a equipe fará a preparação do terreno para a construção das gavetas.

A última ampliação do cemitério ocorreu há mais de dez anos e, para operacionalizar essas ações, a secretaria iniciou as tratativas para a aquisição de uma área lindeira ao cemitério com os herdeiros de Ary Waldemar Schmidt, através de uma permuta com uma área do município de Taquara não havendo dispensa de valores em moeda corrente. “Ressalta-se que ambos os imóveis possuem valores equivalentes e o negócio gira em torno de R$ 240 mil”, informa o secretário de Planejamento, Meio Ambiente e Captação de Recursos, Luciano Campana.

Mesmo antes de consumada a aquisição do imóvel, os técnicos do Planejamento formalizam projeto para a edificação de gaveteiros ao longo de todo o perímetro que está sendo adquirido, bem como formalizam edital para remoção de ossadas e túmulos abandonados que darão um grande incremento ao Cemitério Municipal. “A superlotação do nosso cemitério era uma demanda urgente e que nos preocupava. Conseguimos, em um curto espaço de tempo, encontrar uma solução”, destaca a prefeita Sirlei Silveira.

Veja Também