Inscrições de trabalhos no Museu de Arte de Montenegro estão abertas a partir desta terça-feira

A Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural de Montenegro recebe inscrições, a partir desta terça-feira, de artistas visuais interessados em expor seus trabalhos no Museu de Arte de Montenegro (MAM) no ano de 2022. O período vai de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2021. A divulgação dos artistas selecionados ocorrerá até 20 de dezembro.

Podem se inscrever artistas que tenham realizado, no mínimo, uma exposição individual e três coletivas. Em caso de grupos, devem ter participado de, no mínimo, três exposições coletivas e pelo menos um dos membros realizado uma exposição individual. Ainda, uma vez por ano é reservado espaço para exposições de novos talentos, ou seja, artistas sem comprovação de participação em mostras.

De acordo com a diretora de Patrimônio Histórico e Cultural, Daiane de Azevedo, os artistas poderão inscrever-se para uma das modalidades oferecidas pela instituição: exposições na sede do MAM; exposições “Extra-Muros”, cujos espaços são definidos pelo Conselho de Amigos do MAM a cada ano; e exposições para espaços que não compreendem o MAM, mas que fazem parte da Estação da Cultura. Em 2022, para a modalidade “Extra-Muros”, será oferecida a sala do vice-prefeito no Palácio Rio Branco.

O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da prefeitura de Montenegro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3632-1987 ou pelo e-mail: smec.dipahc@montenegro.rs.gov.br.

