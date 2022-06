Inscrições para 3ª Rústica Café da Colônia Morro Reuter vão até dia 28 de junho

publicidade

A 3ª Rústica Café da Colônia Morro Reuter, que ocorre na manhã do dia 10 de julho, encerrará o prazo de inscrições às 14h do dia 28 de junho. Interessados em participar devem se cadastrar pelo site da Wommer Running. O evento é a terceira etapa do circuito de inverno e é uma promoção de Corridas Wommer Running com apoio da Prefeitura de Morro Reuter que visa levar os atletas a visitarem o município, durante o 4º Café da Colônia, apreciando as belezas da cidade e praticando atividades físicas entre amigos. Todos os inscritos ganharão medalha de participação e não haverá inscrição na hora do evento. A rústica conta com categorias infantil e adulto. A saída acontece a partir das 8h30, em frente ao Ginásio Municipal de Esportes na rua Bento Gonçalves, no Centro.

O 4º Café da Colônia ocorre nos dias 9 e 10 de julho, no Salão Paroquial Imaculada Conceição, das 10h às 18h. Nos dois dias serão servidas as delícias da colônia. O kit café colonial com pão, cuca, bolachas, bolo de manteiga, torta, rosca, rissole, pastel, ovo de codorna, pepino, queijo, linguiça, mel, schmier, nata, leite, café e chá à vontade, sai ao valor de R$ 32. Em paralelo, na Praça Municipal, ocorrem atividades do Arte na Praça. Mais informações estão disponíveis no site da prefeitura e também no site da Wommer Running.

