Inscrições para o Concurso de Uvas abrem dia 1º de dezembro

Abrem no dia 1º de dezembro as inscrições para o Concurso de Uvas da Festa da Uva 2022. Agricultores podem procurar qualquer um dos locais de inscrição para se inscrever nas seguintes modalidades: Variedades Isoladas, Conjunto de Variedades, Mostra de Uva Orgânica e Mostra de Uvas Diversas. O prazo para inscrição vai até 15 de janeiro de 2022.A Festa da Uva ocorre em Caxias do Sul de 18 de fevereiro a 6 de março de 2022.

Segundo o regulamento, o julgamento será realizado por uma equipe de profissionais com experiência em viticultura. Os jurados vão avaliar uvas numeradas, sem conhecer a identidade do expositor.

A premiação será uma viagem para 20 viticultores/expositores, incluindo transporte, pernoite, café da manhã, almoço e jantar. O destino e o período da viagem serão definidos pela Comissão Comunitária.

As uvas deverão ser entregues nos Pavilhões no dia 17 de fevereiro de 2022, das 8h às 10h, para que possam ser julgadas e premiadas antes da abertura oficial do evento.

As inscrições podem ser realizadas no escritório da Emater, na Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul ou no Sindicato Rural de Caxias do Sul.

Também poderão ser realizadas via digital, sendo necessário o envio de cópia dos documentos listados no item 8 do regulamento para o e mail concursofestadauva@caxias.rs.gov.br, descrevendo em qual(is) categoria(s) e respectiva(s) variedade(s) deseja participar.

O regulamento está disponível no site da Festa da Uva.