Instalação de rampas em passarela altera trânsito próximo à BR 116, em São Leopoldo

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) alerta que nesta segunda-feira (28), das 8 às 17 horas, ocorre a interdição do acesso à rua lateral da BR 116/RS, em São Leopoldo, a partir da rua Fernando de Noronha. A interrupção do tráfego acontece nas proximidades do km 240,9 da rodovia, sentido Interior-Capital, para a instalação das rampas da passarela da Scharlau.

Para acessar o bairro Scharlau, o Dnit orienta como rota alternativa ingressar na entrada após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou utilizar a RS 240. A autarquia solicita aos motoristas que redobrem a atenção na sinalização instalada no trecho. O Departamento ressalta que a ação é necessária para dar continuidade aos serviços de implantação da passarela de pedestres na rodovia. A travessia integra o lote 2 das obras de melhoramentos e segurança de tráfego da BR-116/RS, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre.

Após a montagem das rampas, os trabalhos ficarão voltados para a continuidades da produção das peças pré-fabricadas da estrutura. A implantação da passarela está cerca de 30% executada.