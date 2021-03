Intensa procura esgota vacinas no drive-thru nos Pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul

publicidade

A aplicação de vacinas contra a Covid-19 para idosos de 78 anos ou mais em formato drive-thru nos pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul encerrou ao meio-dia desta quarta-feira, em função do esgotamento das doses.

Quem não conseguiu fazer a imunização nos pavilhões da Festa da Uva, pode se dirigir para sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) durante à tarde de hoje. Estão abertas para vacina as UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila Ipê, Reolon, Desvio Rizzo, Eldorado e Cinquentenário. A vacinação iniciou às 14h e segue até as 20h30min ou até que esgotem as doses disponíveis.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) garante que os idosos que não puderem ir se vacinar serão imunizados em outra oportunidade, de acordo com o recebimento de novas doses. Assim que isso for possível, datas, locais e horários serão informados.