Itaqui confirma primeiro caso de variante peruana da Covid-19

A Secretaria da Saúde de Itaqui recebeu do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) e do Centro de Operações de Emergências da Saúde (COE-RS) a confirmação de que foi identificada, por meio do Laboratório Central do RS (Lacen-RS), a variante peruana C. 14 do coronavírus em um paciente de Itaqui, na Fronteira Oeste. Trata-se de um homem de 23 anos que está internado no CTI-Covid do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O paciente é um motorista de caminhão que realizou uma viagem a São Paulo e retornou pela Argentina. No trajeto começou a sentir os sintomas da doença. Chegou a Itaqui em 20 de maio, fez um teste rápido de antígeno em uma farmácia da cidade e o resultado foi positivo para coronavírus.

Em 21 de maio, o caminhoneiro passou a apresentar os sintomas mais graves da Covid-19, foi internado no Hospital São Patrício de Itaqui e com o agravamento do seu quadro, em 23 de maio, necessitou ser transferido de avião até a capital, onde permanece fazendo uso de ventilação mecânica.

A Vigilância Epidemiológica e a equipe Covid de Itaqui já começaram a investigar todos os possíveis contatos do paciente.

Variante peruana

Conforme o Laboratório Central do Rio Grande do Sul (Lacen-RS), a variante peruana C.14 tem como característica uma maior transmissibilidade e o agravamento da doença se dá de maneira mais rápida.