Itaqui confirma realização do "Festival de Músicas para o Carnaval" em março de 2021

A Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer de Itaqui, Fronteira Oeste do RS, confirmou nesta segunda-feira a realização da 23ª edição do Festival de Músicas para o Carnaval. O evento acontecerá nos dias 12 e 13 de março, em formato virtual, com o patrocínio de R$ 29 mil da CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento.

O concurso carnavalesco acontecerá em 2021 por meio de incentivo à cultura da estatal gaúcha. O regulamento está em fase de montagem e será divulgado na próxima semana. “Em tempos de pandemia não podemos realizar nosso carnaval. Mas, encontramos um meio de realizar o festival, de forma on-line, com segurança e sem perder a sequência do evento. Adaptamos à época que vivemos e manteremos uma das mais tradicionais festividades de Itaqui”, conclui o secretária da pasta Elizéa Bonapace.