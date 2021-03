Ivoti investe no combate ao Covid-19

publicidade

Por conta do avanço dos casos confirmados e a grande procura por atendimentos no Hospital São José, em Ivoti, a prefeitura investiu cerca de R$ 694 mil reais na instituição nas últimas semanas. As verbas foram destinadas para mais 13 leitos clínicos. Além da estrutura física, os leitos receberam novas equipes médicas composta por plantonista, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeuta. Além disso, foram adquiridos torpedos de oxigênio e medicações exclusivas para ventilação mecânica.

As ações também estão ocorrendo no Pronto Atendimento Mais Vida, que funciona como Centro Covid, com a contratação de mais um médico para a reavaliação dos pacientes que contraíram o vírus, além da aquisição de antibióticos e demais medicações para combater a doença.

Conforme o prefeito Martin Kalkmann, a iniciativa tem como objetivo garantir o atendimento à comunidade, ainda mais com o aumento do número de casos confirmados. “O aumento do número de casos e, consequentemente, internações e óbitos provocados pela doença, nos preocupa muito”, destaca.

