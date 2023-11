Kia Sun Motors celebra 30 anos de tradição e excelência no mercado automobilístico gaúcho

publicidade

Em 2023, a Kia Sun Motors comemora 30 anos. Inserida no mercado automobilístico, a empresa é da família Fürstenau. Localizada na Avenida Ceará, 370, em Porto Alegre, a marca é uma das únicas no Rio Grande do Sul a vender carros com tecnologia coreana. Para celebrar a data, um coquetel foi realizado no salão da concessionária com amigos, familiares, clientes e funcionários da Sun Motors.

O diretor, Jefferson Furstenau destaca a concessionária é o ideal da família. Ele afirma que um dos maiores desafios no início da empresa foi de consolidar uma concessionária de carros com tecnologia coreana. “A Kia é uma marca altamente tecnológica reconhecida mundialmente que traz a inovação e inspiração nos seus automóveis. Nesses 30 anos, temos mais de 20 mil veículos zero km vendidos. Somos a concessionária de veículos importados (somente importado) mais antiga do Brasil”.

Ele ainda relembra que a empresa tem inúmeras memórias de grandes conquistas. “O auge da Kia foi em 2006 com a entrada do designer de carros Peter Schreyer que revolucionou a marca que deixou de ter a característica de veículos utilitários e robustos para ter um design com teor jovialidade, aventura e design”. O diretor da Sun Motors ressalta que inovação é a palavra que resume os 30 anos da marca. “Tivemos que nos recriar várias vezes e trazer a inovação. Eu acho que isso define a história da Sun Motos e a história da Kia”.

A Sócia-diretora da Kia Sun Motors, Juliana Furstenau, ressalta que a festa promovida em comemoração de 30 anos é motivo de orgulho a família e também a todos que contribuiram para a história da empresa. “Os convidados são pessoas que realmente construíram a nossa história. A gente fez questão de fazer uma grande festa para reunir todos os amigos e familiares. Por isso, convidamos as pessoas para desacelerarem e recarregarem as energias na festa porque é a forma que os nossos veículos hoje funcionam, os nossos veículos híbridos”.



Os irmãos Jorge e Juliana Furstenau, diretores-sócios da Kia Sun Motors. | Foto: Fabiano do Amaral

Juliana ainda diz que Sun Motors pode ser definida como família. “O motivo é simples, é uma empresa familiar e que busca trazer os colaboradores também prestarem junto nessa família”.