Legislativo caxiense repassará R$ 1 milhão à prefeitura para compra de vacinas

A Câmara Municipal de Caxias do Sul decidiu, na quinta-feira, encaminhar R$ 1 milhão à prefeitura. Os recursos serão economizados do orçamento mensal, para transferência ao Executivo, até o dia 31 deste mês de março.

De acordo com o presidente do Legislativo caxiense, vereador Velocino Uez, a recomendação é que o Executivo aplique a verba na aquisição de vacinas e testes contra a Covid-19. “A Câmara está fazendo a sua parte. Hoje, Caxias precisa mesmo de vacinas e testes”, anunciou o parlamentar.

A Prefeitura de Caxias do Sul aderiu na semana passada ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (Cisga). O grupo reúne atualmente 17 municípios.

Por meio da medida, as administrações tentarão comprar vacinas contra o coronavírus direto de laboratórios. Prefeitos da região já se reuniram com representante da União Química, empresa que possui contrato para produção da vacina russa Sputnik V e entregaram protocolo de intenções para compra do imunizante.

