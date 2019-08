Leilão para aquisição de lotes no Distrito Industrial acontece nesta quinta em Esteio

publicidade

Acontece nesta quinta-feira, às 15h, o leilão para aquisição de lotes junto ao Distrito Industrial de Esteio. O processo, que acontece no auditório da NS Leilões (rua Dom Pedro, 548-A, no Centro), disponibiliza 19 lotes, com área de um pouco mais de mil metros quadrados, para que pessoas exclusivamente jurídicas insiram suas empresas e negócios no local. De acordo com a Prefeitura de Esteio, cada lote será vendido individualmente, ao valor inicial de R$ 300 por metro quadrado e o pagamento deve ser feito à vista ou parcelado (25% na entrada e saldo em até 11 parcelas mensais e consecutivas).

O loteamento industrial, apresentado pelo prefeito Leonardo Pascoal à sociedade civil na semana passada, deverá ter o edital de licitação lançado no próximo dia 6 de setembro. De acordo com Pascoal, a expectativa é que as obras se iniciem já no mês de outubro e a entrega dos lotes ocorra até o final do próximo ano. Em números gerais, o Distrito fica em uma área de mais de 33,8 mil metros quadrados no final da avenida Celina Kroeff, atrás do Parque de Exposições Assis Brasil, no bairro Novo Esteio.

O projeto ainda prevê a construção de uma rua interna com 20 metros de largura, além de rede de drenagem, sinalização viária, sistema de abastecimento de água, rede coletora de esgoto sanitário, rede de distribuição de energia e iluminação pública e arborização. Parte do espaço será mantido com áreas verdes e área de preservação permanente.