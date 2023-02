Música e bate-papo sobre esporte movimentam mais um Summer Record

publicidade

Numa sexta-feira em que os termômetros marcaram 35°C em Porto Alegre, o Summer Record novamente ofereceu atividades de lazer e cultura no trecho 1 da Orla do Guaíba. A iniciativa, organizada pelo Correio do Povo, Rádio Guaíba e Record TV, teve largada dia 20 de janeiro e ocorrerá até final de fevereiro, sempre com novas atrações musicais, bate-papos, serviço de quick massage gratuito, cadeiras para tomar chimarrão, entre outros destaques.

A atração musical desta edição foi o grupo de pagode de Porto Alegre Chocolate. Os integrantes da banda animaram o público e destacaram a valorização dos artistas locais em um espaço com uma vista inspiradora e um clima propício para relaxar depois de mais um dia de intenso calor. Percepção semelhante à visão da massoterapeuta Adriana Silveira de Lima. Ela trabalha como profissional há cerca de cinco anos e ressalta o diferencial em praticar o trabalho em pleno final da tarde na orla. "Com toda certeza é muito diferente fazer massagem aqui, nesse clima, na melhor época do ano e com esse pôr do sol que é o mais bonito do mundo". Em torno de 50 pessoas recebem massagem gratuita ao longo de cada edição do evento.

Nas atividades deste último Summer esteve presente o Gerente de Marketing do Sistema de Ensino Gaúcho (SEG) Diego Callegaro. Ele também enfatizou a vista do rio como um dos pontos altos da ação, além de lembrar que esse tipo de iniciativa acaba sendo uma alternativa para as pessoas que não viajam no verão. "Essas atividades são muito boas para quem fica na cidade que, nesse período, é conhecida por ficar deserta, já que muitas pessoas vão para o litoral. E aqui as pessoas que ficam em Porto Alegre têm agora essa opção de lazer, de convivência, de confraternização. Por isso, o espaço é muito importante para quem fica" comenta.

Sempre participando das atividades do evento, o diretor comercial da Record TV, Sílvio Silva, comemorou a adesão das pessoas à ação repleta de opções de lazer e cultura. "Para nós é muito importante privilegiar a Orla do Guaíba. Isso é um convite para quem não for para as praias vir curtir a nossa orla e esse maravilhoso pôr do sol. Além disso, é uma ação é inédita: um grupo de comunicação se estabelecer aqui", celebrou.

Quem passou pela orla, pouco antes de anoitecer, também pode acompanhar de perto um bate-papo sobre o Super Bowl, jogo final do campeonato da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. A conversa organizada pelo programa Set Guaíba contou com a participação de jogadores de futebol americano do Rio Grande do Sul, as equipes Porto Alegre Pumpkins e Canoas Bulls. Antes de baterem um papo com a jornalista da Rádio Guaíba Ana Carolina Aguiar, os meninos ressaltaram a felicidade em falar sobre o esporte que praticam num lugar com uma uma vista, segundo eles, maravilhosa.