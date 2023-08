Mais de 100 anos apaixonada pela leitura

publicidade

Matilde Herbert, conhecida carinhosamente como Tilly, celebrou seus notáveis 106 anos nesta terça-feira. Ela mantém uma relação de leitura fiel com o Correio do Povo por mais de meio século. Veio de Montenegro na adolescência e atualmente mora no bairro Bela Vista, em Porto Alegre.

Sua paixão pela leitura começou quando ela ganhou seu primeiro livro aos seis anos. As histórias infantis desse livro alemão a envolveram de tal forma que ela se apaixonou pelo mundo das letras. Antes de se tornar assinante do Correio do Povo, ela mergulhava no tempo ao ler as notícias impressas nas folhas dos jornais que envolviam produtos.

"Eu chegava em casa, tinha que preparar o almoço para o meu marido, e então eu me deparava com uma notícia, e naquele momento, eu esquecia o mundo", relembra com carinho.

Tilly recorda com afeto suas saídas matinais para transações comerciais baseadas nos anúncios encontrados no jornal. Com orgulho, menciona que descobriu imóveis com ótimos preços. Após adquiri-los, ela própria os reformava. E acredita que a força de seus braços se deve às atividades de construção que realizava.

"Minhas pernas podem estar desgastadas, mas minha força nos braços persiste, e consigo me erguer sozinha. Não preciso de ajuda para me arrumar, a menos que seja algo que exija rapidez. Cuido da minha higiene pessoal e faço exercícios à noite."

A história de Tilly é um testemunho inspirador de sua constante e duradoura ligação com as notícias. Suas leituras diárias não apenas a mantêm bem informada, mas também oferecem temas para suas conversas com amigos e familiares.

Entre suas preferências no Correio do Povo, destacam-se as notícias internacionais e a coluna de Guilherme Baumhardt. Quando questionada sobre o que mais aprecia no jornal, ela enfatiza a forma direta como as matérias são redigidas. "O Correio do Povo adota uma abordagem diferente, sem prolongar excessivamente as notícias. Não sobrecarregam com informações irrelevantes", assegura Tilly.