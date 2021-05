Mais de 100 mil caxienses já receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19

publicidade

Caxias do Sul chegou a 102.083 pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso significa que 1/5 da população já fez ao menos uma das duas doses necessárias para completar a imunização. Nesta semana, Caxias do Sul está vacinando pessoas de 35 anos ou mais com comorbidades. “Estamos na expectativa de que mais lotes de vacina cheguem e que o processo avance cada vez mais. Está mais do que provado de que a solução é a vacina. A marca de mais de 100 mil vacinados, é aproximadamente 20% da população e Caxias está preparada para vacinar em uma velocidade muito maior se tivermos doses à disposição”, salienta o prefeito Adiló Didomenico.

A vacinação em Caxias do Sul envolve cerca de 1 mil pessoas, desde equipes que atuam diretamente na aplicação das vacinas até quem faz planejamento da campanha, transporte das doses, logística para montagem de drive-thrus, cadastro de cada pessoa imunizada e outras ações.

A vacinação contra a Covid-19 avança à medida que o município recebe novos lotes de vacinas. A fase atual, de pessoas com comorbidades, seguirá até quem tem 18 anos ou mais. Caxias do Sul registra 940 óbitos, sendo 511 masculinos entre 20 e 97 anos e 429 femininos entre 28 e 99 anos.

