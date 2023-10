Mais de 170 pessoas permanecem em abrigos de Porto Alegre

publicidade

De acordo com a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) 173 pessoas permanecem acolhidas nos abrigos provisórios da Prefeitura, nesta quinta-feira. Dessas, 104 estão na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, e 69 no Ginásio do Demhab, no bairro Santana.

Eduarda Torelli está no abrigo provisório da Ilha da Pintada com seus três filhos - um menino de 8 anos, uma menina de 10 e outra de 6 anos - há cinco dias. Ela contou que antes de ir para o local estava na casa de parentes devido dos aos estragos na sua residência causada pela enchente.

Ela descreveu como o beliche das crianças e as roupas foram danificados, e a incerteza sobre o funcionamento de aparelhos domésticos, como a máquina de lavar. A falta de energia elétrica tornou a situação ainda mais insustentável, forçando-a a tomar a difícil decisão de se abrigar em outro lugar.

A dona de casa elogiou a ajuda recebida no abrigo, mas releva a incerteza de quando poderá voltar para casa. “Ainda tem água na frente da minha, é difícil ficar entrando e saindo por causa da água”, ressaltou.

O responsável pela operação de acolhimento das vítimas na região das ilhas, Guilherme Todeschini, explicou que a Defesa Civil e uma equipe técnica estão avaliando as casas na região das ilhas para determinar se estão aptas para o retorno das famílias.

Ele destacou a entrega de kits de limpeza e higiene bem como doações de colchões e roupas de cama e alimentação.

“Nos vamos encaminhar [as famílias] para todas as casas que estiveram aptas. Esse processo leva três dias no máximo. Mas as famílias que tiveram a casa totalmente destruída, que caíram, foram condenadas, vai haver um outro processo que está sendo construído dentro da prefeitura”, explicou.