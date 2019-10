Manhã de sábado para limpar a margem do rio Uruguai

publicidade

O frio da manhã deste sábado não espantou o grupo de protecionistas uruguaianenses que limpou as margens do rio Uruguai. Segundo Márcio Almeida, um dos coordenadores do trabalho, a iniciativa contou com 12 adultos e quatro crianças – famílias que fazem parte do mesmo ambiente de trabalho em uma agência bancária da cidade – teve o objetivo de praticar ações voluntárias voltadas à comunidade e ao meio ambiente.

O serviço rendeu 30 volumes de sacos plásticos de lixo, recolhidos por caminhão da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural do município. Entre o material, estavam garrafas pet, saquinhos e invólucros plásticos, muito papel e ainda inusitadas cabeças de cabrito, galinhas, uma gamela.